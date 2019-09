“A luta não acaba aqui, a luta continua.” Paulo Cafôfo não se dá por vencido e acha que ainda é possível chegar à presidência do Governo Regional já no próximo mandato. O resultado eleitoral, de ontem, não é visto como uma derrota que o afaste do poder, mas como mais uma etapa a ultrapassar. “Estou disponível para liderar uma base de entendimento com os partidos da oposição para...