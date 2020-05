A abertura do aeroporto e a retoma da actividade turística, na hotelaria e nos sectores relacionados, é a grande questão do momento no que diz respeito ao futuro da economia da Região. Foi isso que marcou a sessão plenária de ontem, na Assembleia Legislativa.

No período antes da ordem do dia, Miguel Iglésias fez uma intervenção em que defendeu medidas de fundo para recuperar o turismo...