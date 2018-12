Zainadine falha Tondela

Petit não concedeu folgas ao plantel depois da derrota frente ao Benfica. Os verde-rubros já treinaram na manhã desta segunda-feira, com uma sessão que foi gizada no complexo desportivo do clube, em Santo António, até porque o próximo jogo, para o campeonato, é já neste sábado, em Tondela (15h30).

Refira-se que, para o jogo com a formação tondelense, o treinador do Marítimo vai ter...