Jorge Barreto Xavier foi um dos oradores convidados do X Congresso de Educação Artística. O antigo Secretário de Estado da Cultura e Director-Geral das Artes, agora professor universitário e gestor cultural veio à Madeira falar do imobilismo causado pelas novas tecnologias e do “exercício narcísico” que daí pode advir, contrapostos à necessidade de “dar o salto” e ter a coragem...