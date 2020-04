No espaço de menos de um mês, dois navios de bandeira portuguesa e que fazem parte do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) foram pirateados na zona alargada do Golfo da Guiné e, em ambos os casos, tripulantes que não conseguiram se colocar a salvo antes do assalto dos piratas a bordo, foram feitos reféns e acabaram por desaparecer.

Tanto num caso, o ‘MSC Talia’, como...