A dar a voz desde os 16 anos

Juvenal começou aos 16 anos na rádio, corria o ano de 1966, dividindo a actividade com os estudos no Liceu. Lembra-se que os estúdios tinham um vidro e que as senhoras vinham conhecer a voz da ‘música pedida’. “As pessoas quando ouvem na rádio criam um corpo para aquela voz, que muita vez não corresponde”, contou. “Aquelas mulherzinhas iam lá todas e viam que era um pequeno”, recorda...