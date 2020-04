A cultura está viva! Esta é a mensagem que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) passa com as 40 propostas que criou na área da música, da dança, do teatro e da literatura para usufruir neste mês e no próximo, uma série de concertos, espectáculos, apresentações, workshops e conversas que reinventam a oferta cultural do município e que estarão acessíveis sem que tenha de sair de casa....