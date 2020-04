Leandro Cardoso prometeu muito. Contratado no início da época passada para jogar na então recém-criada equipa de sub-23 do Marítimo, cedo notabilizou-se, alinhando em 22 jogos e apontando nove golos, acabando mesmo por rubricar um contrato profissional com a SAD verde-rubra. Pela equipa B ainda participou em três jogos e anotou três golos. Mereceu a chamada à selecção nacional de...