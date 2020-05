Com a retoma do futebol e da I Liga, o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal, e de acordo com as directrizes da UEFA, permitiu a prorrogação dos contratos que caducam no final do mês de Junho, até ao final da prova. Este acordo foi alcançado pela Liga em reunião com o Sindicato dos Jogadores Profissionais e terá ficado mesmo como uma adenda ao Contrato Colectivo...