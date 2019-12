Como é hábito, no dia de ontem, muitos madeirenses aproveitaram para trocar ou devolver algumas prendas de Natal. Ou porque não gostaram muito do que receberam, ou porque o tamanho não acertou ou porque queriam aproveitar as campanhas promocionais. Mas, enquanto uns trocavam, muitos outros andavam ‘à caça’ das melhores prendas aos melhores preços. Os hábitos dos consumidores estão...