No dia em que concretizou 22 anos como presidente do C. S. Marítimo, Carlos Pereira anseia pelos milhões que podem chegar da transferência de Dyego Sousa para a China e que muito jeito dariam aos cofres da SAD maritimista. O ponta de lança luso-brasileiro viajou para a China para assinar pelo Shenzhen, 11º classificado da Super Liga chinesa, num negócio que poderá rondar os 15 milhões...