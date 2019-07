A primeira fase de pré-temporada, em que o plantel foi submetido aos habituais exames médicos e ainda a uma bateria de exercícios físicos, terminou ontem. Hoje, a bola já rola no relvado do complexo desportivo do Marítimo, em Santo António, em duas sessões: 10 e 17 horas. Nesta fase, que vai decorrer na Madeira até 13 de Julho, os jogadores ficarão em regime de concentração no complexo....