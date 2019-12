Quando, em 2008, surgiu a oportunidade de sair da Madeira, para trabalhar com Mariano Barreto, João Luís não imaginava que iria ficar mais de uma década no estrangeiro. “Nessa altura, até comentei com os meus amigos que ia só por um ano, apenas para ter uma experiência, e depois voltava”, recorda, sorrindo.

Mas os anos passaram, o espaço mudou e João Luís acumulou várias vivências...