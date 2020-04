Luís Miguel Rosa, advogado e ex-vereador da Câmara Municipal do Funchal, pelo CDS, é inspector regional das Actividades Económicas desde finais de Novembro de 2019.

No primeiro trimestre do ano, os serviços por si dirigidos já receberam 870 queixas, um aumento considerável face ao número total de reclamações registado no ano passado. A ARAE contabiliza, neste momento, 83 processos...