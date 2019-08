Camacha, Curral das Freiras, Ponta do Sol (Lombada), Estreito da Calheta, Seixal, São Vicente, Boaventura, São Jorge e São Roque do Faial. São nove os arraiais que ‘mexem’ com a Madeira este fim-de-semana, num claro manifesto de que o mês de Agosto está a chegar ao fim.

De Norte a Sul da ilha há festa para todos os gostos e feitios entre hoje e amanhã, desde o arraial mais tradicional,...