A semana do Natal foi negra no que toca à sinistralidade rodoviária. Entre os dias 16 e 25 de Dezembro ocorreram 89 acidentes na Madeira, que resultaram na morte de dois rapazes, de 23 e 24 anos. Tal como o DIÁRIO noticiou, a primeira morte ocorreu no Caniço, no dia 17 de Dezembro, na sequência de um despiste de moto4. O outro jovem perdeu a vida na véspera de Natal, na Nazaré,...