Tomás António Silva, do Clube Naval do Funchal, com sete títulos, e Joana F. Sousa, do CS São Roque, com 10, foram os principais destaques do Campeonato de Natação da Madeira de Verão, uma das três provas mais importantes do calendário regional, que coroou os melhores desta fase da temporada.

Mais importante que os títulos individuais e colectivos, ressalva-se o facto de 81 nadadores...