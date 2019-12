800 missas

“Virgem do Parto, Oh Maria/Senhora da Conceição/Dai-nos as festas felizes/A paz e a salvação”. Assim se entoa a primeira quadra do cântico que ecoará pelos adros das várias igrejas e capelas da Madeira, entre os dias 15 (domingo) e 24 (terça-feira) de Dezembro. As Missas do Parto estão a chegar e trazem nove dias de confraternização e tradição, sendo esta uma prática bem vincada...