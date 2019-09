80% das exportações têm origem no CINM

Nunca como em 2017 o saldo da balança comercial madeirense foi tão dependente do desempenho das empresas do Centro Internacional de Negócios da Madeira, nomeadamente no que toca às exportações, atingindo nesse ano um total superior a 83%. Significa que mais de oitocentos mil em cada 1 milhão de euros exportados passam pelas empresas do CINM.

No entanto, e dado que o saldo da balança...