Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região do país com mais casos diários de infecção por covid-19, com 75% dos 342 casos reportados ontem em cinco regiões, segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório da situação epidemiológica em Portugal, registaram-se 1.479 mortes associadas à covid-19, mais cinco do que no sábado, e 34.693 infectados (mais 342)....