O Clube de Golf Santo da Serra (CGSS), organiza, já amanhã o primeiro torneio Major de 2020 (torneio de nível A) do ano, com a realização da 27.º Taça do Clube, competição que tem sido jogada todos os anos deste 1993.

Aquele que é a terceira prova do calendário do CGSS, conta com 72 golfistas é pontuável para o Ranking NOS e será disputada na modalidade de Medal nas categorias...