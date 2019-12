700 crianças em convívio de Natal na Calheta

A Câmara Municipal da Calheta promove hoje, entre as 10 e as 13 horas, no Pavilhão do CDR Prazeres, a ‘XXI Edição do Convívio de Natal para crianças do Pré - Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico’.

Cerca de 700 crianças irão marcar presença no evento, acompanhadas pelo pessoal docente e não docente das suas respectivas escolas.

A iniciativa visa proporcionar a todos os participantes...