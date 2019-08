7 mil já regressaram da Venezuela

Os últimos dados que o Governo Regional dispõe indicam que a vaga de madeirenses radicados na Venezuela e de luso-descendentes que decidiram regressar à ilha perfaziam os cerca de 7 mil cidadãos no primeiro semestre deste ano, no entanto o número de regressos tem tido um decréscimo acentuado, precisou o vice-presidente do Executivo que ontem presidiu à XVI edição da Festa do Emigrante,...