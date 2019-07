7 crianças em situação de adoptabilidade

Actualmente são 7 as crianças que se encontram em situação de adoptabilidade na Região. São 3 rapazes e 4 raparigas com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos. De acordo com informações fornecidas ao DIÁRIO pelo Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), estas crianças estão integradas em famílias de acolhimento ou em casas de acolhimento na Madeira.

