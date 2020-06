O período de recuperação económica da Madeira após a última crise iniciada há oito anos (2012), resultou de uma produtividade aparente do trabalho dos madeirenses no máximo da série disponível (desde 1995) e num valor recorde do PIB per capita no mesmo período, mas até 2018. Uma vez que o crescimento do Produto Interno Bruto regional atingiu no final de 2018 igual máximo histórico,...