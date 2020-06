No final de 2019 eram 8.586 os estrangeiros a residir na Madeira, mais 13,3% relativamente a 2018 (7.578). Os dados foram divulgados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito da apresentação do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) ontem na cerimónia comemorativa do 44.º aniversário do SEF e indicam mesmo que este é o valor mais alto dos últimos anos,...