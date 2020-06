Depois de um dia com dois recuperados, no Domingo, e também com a informação de que outro doente também já tinha testado negativo em dois testes consecutivos para a covid-19, apesar de não estar contabilizado na Região, a Madeira voltou a não registar, ontem, nenhum novo caso de covid-19 na Região.

Ou seja, nos dados mais recentes da situação epidemiológica da Região, divulgados...