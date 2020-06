País regista mais cinco mortos desde sábado

Portugal registou ontem 1.479 mortes relacionadas com a covid-19, mais cinco do que no passado sábado, e 34.693 infectados, mais 342, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1.474, ontem constatou-se um aumento de óbitos de 0,3%. Já os casos e infecção subiram 1%.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo (13.073), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 255 casos de infecção (+2%).

A região Norte continua a registar o maior número de infecções, totalizando 16.909, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 13.073, da região Centro, com 3.823, do Algarve (389) e do Alentejo (268).

Os Açores registam 141 casos de covid-19, de acordo com o boletim ontem divulgado.

A região Norte continua também a ser a que regista o maior número de mortos (806), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (398), do Centro (244), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados actualizados até às 24 horas do passado sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 749 vítimas mortais são mulheres e 730 são homens.

Das mortes registadas, 1.000 tinham mais de 80 anos, 282 tinham entre os 70 e os 79 anos, 130 tinham entre os 60 e 69 anos, 47 entre 50 e 59, 17 entre os 40 e os 49. Há duas mortes registadas entre os 20 e os 29 anos e uma na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.