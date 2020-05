Dos cinco milhões de euros do Fundo de Emergência Social, criado pelo Governo Regional para acudir as famílias que tenham sido afectadas por perda de rendimento devido à pandemia da covid-19, a Casa do Povo da Camacha está a gerir 450 mil euros. Este é o valor destinado às famílias afectadas do concelho de Santa Cruz, entregues pela Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania, através...