JS quer uma nova era da educação digital

A Juventude Socialista (JS) - Madeira acredita que a pandemia da covid-19 vem abrir as portas a uma “nova realidade” que, por antecipação, exige “resposta aos desafios futuros” naquela que será a “evolução natural no sistema regional de ensino, possibilitando modelos que potenciem a utilização de tecnologias de informação e comunicação em contexto de sala de aula e que promovam as competências digitais dentro e fora do contexto escolar”.

Desse modo, apresentam 10 propostas para esta “nova era marcada pela Educação Digital” e que “farão chegar ao presidente do Governo Regional e ao secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através de carta aberta, visando um ensino progressista e, acima de tudo, acessível a todos”.

Após reunir “com várias associações de estudantes do ensino básico, secundário e superior com o intuito de acompanhar a adaptação dos jovens madeirenses ao método de ensino à distância”, o líder da JS, Olavo Câmara, salienta a rápida adaptação do sistema, com novas formas e meios de ensino, mas também mostrou que as desigualdades sociais ainda são um entrave no acesso à educação. “O contexto familiar, as boas condições da habitação, a qualidade da alimentação, o acesso aos conteúdos educativos, através dos meios informáticos e digitais são hoje factores que influenciam o acesso e aproveitamento escolar”. E acrescenta que o ensino à distância “deixou visíveis as desigualdades sociais que continuam a influenciar o aproveitamento escolar”, as quais o Governo Regional deve continuar a responder e a colmatar.

A JS-M, frisa ainda, quer que “esta evolução e impulso na literacia digital sejam aproveitados e consolidados e pretende projectar novos formatos para o futuro do ensino regional, mantendo uma estrutura colectiva de elevação social e igualdade de oportunidades”.

Deste modo, os jovens socialistas defendem uma maior aposta na digitalização do ensino regional, com a universalização do acesso aos equipamentos informáticos, em casa e nas escolas, com uma estratégia de flexibilização e inovação do ensino e com um ensino gratuito, que responda aos problemas sociais, que aproveite as novas tecnologias e que crie condições para que todos tenham as mesmas oportunidades e acesso a um ensino de qualidade.

Olavo Câmara lembra que a Educação está regionalizada e é uma competência única do Governo Regional, que é financiada pelo Orçamento Regional, que recebe todos os impostos cobrados na Região, mais as transferências do Orçamento do Estado, juntamente com outros programas próprios e complementados com os fundos da União Europeia que ficam na Região. “Sabemos, por isso, que este orçamento permite responder e evoluir o sistema de ensino da forma que acharmos melhor, sem interferências, à luz da nossa autonomia. Temos é de saber aproveitar e não permitir que ninguém fique para trás, como aconteceu com os manuais escolares gratuitos, que são distribuídos a todos os alunos em Portugal Continental e nos Açores – região autónoma como a nossa – enquanto na Madeira tal ainda não acontece”, sustenta.

As soluções apontadas pela JS estão na senda da nova era da Educação Digital, com o intuito de aumentar o acesso e potencializar uma melhor educação e formação a todos os jovens madeirenses. Este leque de medidas apresenta-se como complementar ao ensino presencial, através do uso de novas ferramentas e padrões didácticos que reformulem os atuais moldes de ensino, contribuindo para a maximização dos recursos tecnológicos num novo paradigma de aprendizagem acessível, moderno, dinâmico e progressista.

As 10 propostas da JS-Madeira:

Acesso universal à Internet a todos os alunos

Tanto nas escolas, como em casa, o acesso à internet tem de ser uma realidade. Cabe ao Governo Regional assegurar que tal acontece. Nas escolas deve haver um aumento da conetividade a 100% de todo o espaço escolar percorrido pelos alunos. A escola não pode ser castradora da evolução das novas tecnologias, mas deve aproveitar e integrar as mesmas no dia-a-dia do ensino.

‘Kit digital’ para todos os alunos do ensino básico e secundário

Entrega de portáteis e material informático a todos os alunos, com vista a garantir que todos estão em condições de igualdade, independentemente dos contextos familiares, no acesso às ferramentas digitais como complemento e desenvolvimento do seu ensino.

‘Oficina digital’ nas escolas

Um espaço informático comunitário em todas as escolas, com disponibilização de equipamentos, serviços e apoio informático disponível para todos os alunos (impressoras, scanner, fotocopiadoras, workshops, etc).

Criação de sistema ‘Moodle’ complementar às aulas presenciais:

Defendemos a criação de uma plataforma digital específica para os alunos da Região Autónoma da Madeira, que permita que estes possam receber algum conteúdo digital (resumos / trabalhos) dos seus professores, complementando assim o sistema de aulas presenciais. Este mecanismo deverá ter igualmente um sistema de explicações online, onde o aluno terá um horário alargado de várias explicações e onde poderá colocar as suas dúvidas a professores exclusivamente dedicados a este projeto. Deste modo, garantimos a universalidade do acesso a um sistema de explicações a todos os alunos madeirenses.

Criação de uma rede bibliotecária digital

A JS-Madeira considera ser essencial reforçar e expandir o acesso online a conteúdos didáticos, literários e científicos, através de uma rede regional de informação e conhecimento entre as bibliotecas escolares e públicas, criando assim uma biblioteca digital à qual os jovens estudantes possam aceder de forma gratuita.

Tecnologia na sala de aula

O investimento em literacia digital afirma-se com cidadãos preparados e com competências. Neste sentido, a JS-Madeira apela a que se potencie o uso generalizado de tecnologias digitais e dispositivos móveis em contexto de sala de aula como ferramenta de trabalho e aprendizagem, melhorando não só a qualidade das aprendizagens como também o uso das tecnologias digitais e de educação.

‘Programação’ como disciplina extracurricular

As novas tecnologias vieram para ficar. Hoje, saber programação é o novo “inglês”. No passado, aprender inglês era como um passaporte para o sucesso profissional e pessoal de qualquer estudante. Hoje, podemos dizer que a programação é o novo inglês. Num mundo que caminha para a inteligência artificial, para a internet das coisas e tantas outras disrupções, entender essa linguagem será uma vantagem pessoal e profissional, sem contar as infinitas possibilidades que se abrem a cada dia para quem é profissional da área.

Acções de sensibilização para os perigos da internet

A Internet é hoje essencial nas nossas vidas, mas a sua utilização também tem vários riscos associados que podem ameaçar a nossa segurança e bem-estar. Partindo desta realidade, e conscientes de que os jovens nem sempre fazem um uso correto da Internet, estas ações visam dotar os alunos com capacidades para melhor identificar os riscos, ensinar alguns procedimentos de segurança e contribuir para a prática de uma “navegação” responsável.

Manuais escolares e cadernos de apoios digitalizados

Manuais, Transporte e Alimentação Escolares Gratuitos