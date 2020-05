O Estado já concedeu a garantia pessoal, que faltava à concretização do empréstimo de refinanciamento da Madeira, já negociado com um sindicato bancário. É uma decisão que vai ao encontro do pretendido pelo Governo Regional, mas que, como fez questão de realçar Pedro Calado, quando o aval foi noticiado, trata-se de algo que não está relacionado com as medidas no âmbito do Covid-19....