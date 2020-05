Hoje é Dia do Concelho em Santana. A data do 185.º aniversário de Santana ter ascendido à categoria de vila e sede de concelho está este ano limitada pelo difícil contexto provocado pela pandemia da covid-19. Para assinalar a efeméride, destacamos alguns números relevantes do município da costa Norte da Madeira extraídos dos indicadores de diferentes temas e a sua evolução na última...