O Secretário Regional do Turismo e Cultura vai ser chamado a explicar na Assembleia Legislativa da Madeira o processo de certificação sanitária do destino, que por decisão do Governo Regional foi encomendado à multinacional SGS.

O negócio com a SGS, a utilização de verbas da promoção para o efeito e a introdução de custos adicionais às empresas ao longo de vários anos levantam dúvidas...