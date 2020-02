O primeiro Governo de Miguel Albuquerque assinou contratos de empreitadas públicas no valor global de 312 milhões de euros. Dessa soma, a que é necessário acrescentar o montante do IVA, se pretendermos saber o valor total gasto, 63% foram para apenas dois grupos empresarias, de um total de 104 empresas. No período em apreço, Abril de 2015 a Outubro de 2019, o montante total dos...