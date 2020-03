O impacto da paralisação da maioria das actividades económicas na Madeira resultará na redução da capacidade das empresas conseguirem cumprir as suas responsabilidades de fim de mês, entre as quais pagar salários e aos fornecedores. Esta é uma das conclusões da ACIF-CCIM que, através do presidente da Direcção, Jorge Veiga França, analisou um inquérito levado a cabo, em dois momentos,...