O Governo Regional celebrou com a sociedade promotora e gestora do hotel Savoy Palace, no Funchal, um contrato de aluguer de espaços de estacionamento para veículos da Quinta Vigia, válido até Dezembro de 2022 e por um valor de 18.450 euros (mais IVA).

O procedimento para “aquisição de serviços de estacionamento para veículos junto da Quinta Vigia” foi lançado por consulta prévia...