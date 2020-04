A empresa concessionária do parque de estacionamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça recuou na oferta da mensalidade do mês de Abril aos profissionais do SESARAM. Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, em causa estará um recuo do Governo Regional no assumir do pagamento dos salários dos funcionários da empresa.

Em alternativa, e “atendendo à situação excepcional que os profissionais de...