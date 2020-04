É uma nova iniciativa do DIÁRIO de Notícias, que de Abril a Junho deste ano promoverá um conjunto de diferentes passatempos que vão proporcionar momentos que se quer que sejam de grande partilha com os seus e com os próximos, sempre na segurança das suas casas.

Chama-se ‘PASSAtempo em casa’ e arranca já a partir do próximo sábado, 4 de Abril, sendo que ao longo das próximas semanas...