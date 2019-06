60 mil para o Madeira SAD

O Madeira Andebol SAD vai receber 60 mil euros, dados pelo Governo Regional, visando cobrir os custos extraordinários da participação da equipa nas diversas eliminatórias e na final da Taça Challenge. De acordo com o executivo madeirense, a decisão tomada ontem à tarde, em Conselho de Governo, prende-se com o facto de ter existido um “acréscimo de deslocações e estadas advindas do seu percurso vitorioso até à final da mesma”.

“O apoio abrange também a instalação de condições logísticas exigidas pela Federação Europeia de Andebol para disputa da 1ª mão da final da competição e que permitiram a realização da mesma na nossa Região”, explicou Pedro Ramos, no final da reunião na Quinta Vigia.

“Esta decisão assentou ainda no facto da participação europeia do Madeira Andebol, SAD, na edição da Taça Challenge da época 2018/10 não ter sido objeto de apoio no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Desporto”, assumiu o Governo.

O executivo liderado por Miguel Albuquerque decidiu ainda “aprovar a aquisição, pelo valor global de 1.410 euros, de uma parcela de terreno necessária à obra de «reconstrução da Estrada Regional 102», que liga Camacha a Santo António da Serra”.

Por fim, a reunião serviu para “autorizar a expropriação, pelo valor global de 2.100 euros, de uma parcela de terreno necessária à empreitada de «Construção da E.R. 101, entre a Calheta e os Prazeres – Troço Estreito da Calheta/Prazeres – 2º Fase»”.