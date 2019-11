Tal como aconteceu em 2018, o Circuito Município da Calheta - Rampa do Paul do Mar em automobilismo volta a contar com uma forte adesão de equipas, num total de 60 inscritos, sendo 46 do Troféu Sprint AMAK, e 14 viaturas históricas desportivas.

Organizado pelo secção de Automobilismo do CD Nacional, o evento que vai para a estrada este sábado conta com o destaque do regresso do ‘veterano’...