“[O Governo Regional] pode contar comigo para tudo aquilo que for entendido como necessário para nos proteger”. Palavras do Representante da República para a Madeira, o juiz-conselheiro Ireneu Barreto, na sequência da resolução aprovada ontem pelo Conselho de Governo, no âmbito da declaração de estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.

Na sua generalidade, as medidas propostas para a Região são “coincidentes” com as adoptadas a nível nacional, à excepção da implementação da obrigatoriedade de quarentena para todos os passageiros que desembarquem nos aeroportos da Madeira e Porto-Santo.

“Esta medida por parte do Governo Regional tem todo o meu apoio”, afirmou Ireneu Barreto, salientando que a mesma “é importante para nós”, uma vez que “somos uma ilha, que não pode ser transformada num local de refúgio daqueles que querem fugir à pandemia e querem depois transmitir essa doença, sem querer”.

Não obstante, explicou que, como não tem competência para a adoptar, enviou a resolução do executivo madeirense para “o Governo da República, nomeadamente para o primeiro-ministro”.

O representante afirmou ter transmitido a António Costa estar “de acordo e esperar que fosse adoptada pelo Governo da República”, porque o objectivo é a protecção dos residentes neste território.

Sobre a pretensão do executivo madeirense de “encerrar os aeroportos, o juiz-conselheiro argumentou que tal não era compatível com a lei e o compromisso com a União Europeia”.