A Sonae Sierra recebeu uma proposta de compra do Madeira Shopping e solicitou o parecer à Autoridade da Concorrência (AdC), sobre se esta entidade se oporia a uma eventual transação. O centro comercial, que custou no início do novo milénio cerca de 9 milhões de contos, à moeda actual perto de 45 milhões de euros, poderá ser adquirido na sua totalidade por uma empresa espanhola (‘Atalaya’)...