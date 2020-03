A Presidência da República anunciou, ontem, que Marcelo Rebelo de Sousa suspendeu a agenda por duas semanas e vai permanecer em casa sob monitorização, “apesar de não apresentar nenhum sintoma” de infecção por Covid-19. A decisão foi tomada depois do Presidente da República ter estado na terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto),...