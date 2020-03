O PSD/Madeira vai aprovar, amanhã, na Calheta, na reunião do Conselho Regional, um novo regulamento de quotas que deverá acabar com as divergências, entre a direcção regional e a direcção nacional que levaram a que, nas últimas ‘directas’ para a liderança, a votação da Madeira tenha sido anulada.

