O Governo Regional, no cumprimento da legislação nacional vigente, vai começar a aplicar a taxa de recursos hídricos, taxa que permite compensar o custo ambiental das utilizações susceptíveis de causar impacto nas massas de água (ver destaque ao lado). De acordo com o que o DIÁRIO conseguiu apurar, as verbas resultantes da ‘cobrança’ dessa taxa serão depois aplicadas em projectos...