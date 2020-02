O Festival New Generation tem nova edição nos dias 7 e 8 de Abril no Teatro Municipal Baltazar Dias, uma iniciativa da Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy co-produzida com a Câmara Municipal do Funchal. O programa deste ano tem a particularidade de dar espaço também a compositores madeirenses.

O New Generation foi criado pela Associação em 2018 para incentivar e inspirar...