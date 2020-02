A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA já lançou o concurso público para a concessão de exploração do Complexo Balnear do Faial. As propostas devem ser entregues até às 23h59 do próximo dia 26 de Fevereiro.

A adjudicação será feita segundo o critério do valor monetário mais elevado proposto para a concessão de exploração, que não poderá ser inferior a 82.500 euros,...