Ontem, no Dia dos Namorados e no dia em que o Governo da república lançou a campanha de sensibilização com o lema: #NamorarNãoÉ[email protected], na Madeira a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta revelou os resultados preocupantes de um estudo sobre a violência no namoro que aponta que um terço dos jovens considera normal o outro proibir de vestir determinada roupa, pegar no telemóvel...