Os dois maiores accionistas da Empresa Diário de Noticias assinaram ontem um acordo de intenções em que, uma vez concluído o negócio, a maioria do capital fica a pertencer ao Grupo Sousa com 77%, enquanto que Blandy fica com 12%.

O Presidente do Conselho de Administração do Grupo Blandy e Presidente da Empresa Diário de Notícias, Lda, Michael Blandy, faz saber que:

“Após mais de...