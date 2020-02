Decorrida uma semana após a declaração de extinção do incêndio na Ponta do Pargo, uma parte da população desta localidade continua completamente às ‘escuras’ no que toca ao serviço de comunicação da Altice.

Paulo Gonçalves, morador na Corujeira, é um desses casos, mas diz conhecer muitos mais designadamente na zona do Amparo. Ao nosso jornal queixa-se de não ter sinal de tv cabo...